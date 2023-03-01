Здравствуйте! Это Ольга Игоревна, брала у вас 250 баллов, хочу большое сказать вашим специалистам, очень профессиональные девочки и мальчики, всегда помогут и ответят на все вопросы, а вопросов у меня много возникает, все очень доступно объясняете, баллы уже начисляются и я просто безгранично рада!!! Спасибо ВАМ 🌸