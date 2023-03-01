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к периодической аккредитации
на особых условиях

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Чтобы пройти обучение, подать документы и успеть пройти периодическую аккредитацию на льготных условиях в 2022г.
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Лицензия Министерства образования и науки

Успейте подготовиться к периодической аккредитации на особых условиях

Получить бесплатную консультацию по нововведениям в проведении периодической аккредитации
Чтобы пройти обучение, подать документы и успеть пройти периодическую аккредитацию на льготных условиях в 2022г.
Отправляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Лицензия Министерства образования и науки
У НАС ВЫ
ПОЛУЧАЕТЕ

1. Помощь в регистрации и ведении Личного кабинета на портале НМФО Росминздрава



2. Формирование 5-летнего образовательного цикла
Подбираем программы повышения квалификации и Интерактивные модули (ИМ): вебинары, конференций, очные мероприятия.
Профессионально формируем ваш 5-летний цикл обучения исходя из вашего уровня квалификации, целей и задач, а также с учетом тонкостей профстандартов и наших специальных знаний.

3. Полное сопровождение обучения "все включено"

Полное сопровождение обучения программам повышения квалификации и участия в Интерактивных модулях с начислением ЗЕТ.
• Выдаём удостоверение установленного государством образца.

Бесплатно проконсультируем по всем вопросам аккредитации
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Отправляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Бесплатно проконсультируем по всем вопросам аккредитации
Скачайте новый приказ 1081н и будьте в курсе изменений.
Отправляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
КАК МЫ РАБОТАЕМ?
Предоставление услуги
08
Акт выполненных работ
Оплата
Выставление счета
Оформление договора
Проверка документов
Заполнение заявления
Консультация со специалистом
Заявка
09
05
01
07
06
04
03
02
Акт выполненных работ
09
01
Заявка
Консультация
02
Заполнение шаблона заявления
03
Проверка документов
04
Оформление договора
05
Составление счета
06
Оплата
07
Набор баллов/Предоставление услуги
08
ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ПЛАН или отдельную услугу
Гарантированный выход на аккредитацию и экономия вашего времени. Выберите подходящий вам пакет набора баллов или отдельную услугу.
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Для среднего медицинского персонала
Для врачей
Пакет 50 ЗЕТ
Сюда входит:
 • Подбор и полное сопровождение обучения (с начислением 36 ЗЕТ) и участия в ИОМ (с начислением 14 ЗЕТ).
• Формирование индивидуальной образовательной траектории.
• Выдаём удостоверение установленного государством образца.
5 000
р.
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пакет 50 зет*2
Сюда входит:
 • Подбор и полное сопровождение обучения (с начислением 36*2 ЗЕТ) и участия в ИОМ (с начислением 14 ЗЕТ*2).
• Формирование индивидуальной образовательной траектории.
• Выдаём удостоверение установленного государством образца.
8 000
р.
Выбрать
Получить консультацию
ПАКЕТ 50 ЗЕТ*3
Сюда входит:
 • Подбор и полное сопровождение обучения (с начислением 36 ЗЕТ*3) и участия в ИОМ (с начислением 14 ЗЕТ*3).
• Формирование индивидуальной образовательной траектории.
• Выдаём удостоверение установленного государством образца.
12 000
р.
Выбрать
Получить консультацию
Пакет 50 ЗЕТ*4

Сюда входит:
 • Подбор и полное сопровождение обучения (с начислением 36 ЗЕТ*4) и участия в ИОМ (с начислением 14 ЗЕТ*4).
• Формирование индивидуальной образовательной траектории.
• Выдаём удостоверение установленного государством образца.
16 000
р.
Выбрать
Получить консультацию
пакет 50 зет*5

Сюда входит:
 • Подбор и полное сопровождение обучения (с начислением 36 ЗЕТ*5) и участия в ИОМ (с начислением 14 ЗЕТ*5).
• Формирование индивидуальной образовательной траектории.
• Выдаём удостоверение установленного государством образца.
19 000
р.
Выбрать
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ПАКЕТ 74 ЗЕТ + 70 зет
"НОВЫЕ ПРАВИЛА"
Сюда входит:
• Подбор и полное сопровождение обучения 74 часа ПК(с начислением ЗЕТ) и участия в ИОМ (с начислением 70 ЗЕТ).
• Формирование портфолио с сопровождением документов в ФАЦ
• Выдаём удостоверение установленного государством образца.
18 000
р.
Выбрать
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пакет 144 экстерном

Сюда входит:
 • Подбор и полное сопровождение обучения 144 ПК + комфорт.
• Выдаём удостоверение установленного государством образца.

• Удостоверение за неделю у вас.




8 000
р.
Выбрать
Получить консультацию
ПАКЕТ 144+
"простые правила"
Год выхода на аккредитацию: до 01.03.2023
Сюда входит:
 • Подбор и полное сопровождение обучения (программа повышения квалификации 144 часа без начисления ЗЕТ)
• Формирование портфолио с сопровождением документов в ФАЦ
• Выдаём удостоверение установленного государством образца.
15 000
р.
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личный помощник

Сюда входит:
 • Формирование портфолио с сопровождением документов в ФАЦ.
• Подготовка документов.
• Заполнение заявления







10 000
р.
Выбрать
Получить консультацию
пакет 36 экстерном

Сюда входит:
• Подбор и полное сопровождение обучения 36 ПК + комфорт.
• Выдаём удостоверение установленного государством образца.
• При покупке данного пакета ПК 36 часов любая программа по ковиду за 1500 рублей
• Удостоверение за 5 дней у вас.


5 000
р.
Выбрать
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Копилка


Сюда входит:
• Помощь в наборе необходимого количества баллов за участие в ИОМ.








Цена указана за 1 балл
249
р.
Выбрать
Получить консультацию
Пакет 50 ЗЕТ
Сюда входит:
 • Подбор и полное сопровождение обучения (с начислением 36 ЗЕТ) и участия в ИОМ (с начислением 14 ЗЕТ).
• Формирование индивидуальной образовательной траектории.
• Выдаём удостоверение установленного государством образца.
7 000
р.
Выбрать
Получить консультацию
ПАКЕТ 50 ЗЕТ*2
Сюда входит:
 • Подбор и полное сопровождение обучения (с начислением 36*2 ЗЕТ) и участия в ИОМ (с начислением 14 ЗЕТ*2).
• Формирование индивидуальной образовательной траектории.
• Выдаём удостоверение установленного государством образца.
13 000
р.
Выбрать
Получить консультацию
ПАКЕТ 50 ЗЕТ*3
Сюда входит:
 • Подбор и полное сопровождение обучения (с начислением 36 ЗЕТ*3) и участия в ИОМ (с начислением 14 ЗЕТ*3).
• Формирование индивидуальной образовательной траектории.
• Выдаём удостоверение установленного государством образца.
15 000
р.
Выбрать
Получить консультацию
ПАКЕТ 50 ЗЕТ*4

Сюда входит:
 • Подбор и полное сопровождение обучения (с начислением 36 ЗЕТ*4) и участия в ИОМ (с начислением 14 ЗЕТ*4).
• Формирование индивидуальной образовательной траектории.
• Выдаём удостоверение установленного государством образца.
19 000
р.
Выбрать
Получить консультацию
ПАКЕТ 50 ЗЕТ*5

Сюда входит:
 • Подбор и полное сопровождение обучения (с начислением 36 ЗЕТ*5) и участия в ИОМ (с начислением 14 ЗЕТ*5).
• Формирование индивидуальной образовательной траектории.
• Выдаём удостоверение установленного государством образца.
22 000
р.
Выбрать
Получить консультацию
ПАКЕТ 74 ЗЕТ + 70 ЗЕТ
"НОВЫЕ ПРАВИЛА"
Сюда входит:
• Подбор и полное сопровождение обучения 74 часа ПК(с начислением ЗЕТ) и участия в ИОМ (с начислением 70 ЗЕТ).
• Формирование портфолио с сопровождением документов в ФАЦ
• Выдаём удостоверение установленного государством образца.
20 000
р.
Выбрать
Получить консультацию
пакет 144 экстерном

Сюда входит:
 • Подбор и полное сопровождение обучения 144 ПК + комфорт.
• Выдаём удостоверение установленного государством образца.

• Удостоверение за неделю у вас.




10 000
р.
Выбрать
Получить консультацию
ПАКЕТ 144+
"ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА"
Год выхода на аккредитацию: до 01.03.2023
Сюда входит:
 • Подбор и полное сопровождение обучения (программа повышения квалификации 144 часа без начисления ЗЕТ)
• Формирование портфолио с сопровождением документов в ФАЦ
• Выдаём удостоверение установленного государством образца.
18 000
р.
Выбрать
Получить консультацию
личный помощник

Сюда входит:
 • Формирование портфолио с сопровождением документов в ФАЦ.
• Подготовка документов.
• Заполнение заявления







12 000
р.
Выбрать
Получить консультацию
пакет 36 экстерном

Сюда входит:
• Подбор и полное сопровождение обучения 36 ПК + комфорт.
• Выдаём удостоверение установленного государством образца.
• При покупке данного пакета ПК 36 часов любая программа по ковиду за 1500 рублей
• Удостоверение за 5 дней у вас.


5 000
р.
Выбрать
Получить консультацию
Копилка


Сюда входит:
• Помощь в наборе необходимого количества баллов за участие в ИОМ.








Цена указана за 1 балл
249
р.
Выбрать
Получить консультацию
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Бесплатно проконсультируем по всем вопросам аккредитации
Скачайте новый приказ 1081н и будьте в курсе изменений.
Отправляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Вы готовитесь к аккредитации? Поможем вам подготовиться и выйти на аккредитацию, набрать необходимое количество баллов ZET. Оставьте телефон и мы бесплатно вас проконсультируем.
Отправляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Где проходит обучение?
Обучение проходит у лидера дистанционного обучения медицинских работников - Региональной академии делового образования
3 500+
ПРОГРАММ РАЗМЕЩЕНО НА СОБСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ
1 000+
ПРОГРАММ НМФО
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ПРОФЕССИОНАЛОВ ОБУЧЕНО ПО
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ШТАТНЫХ СОТРУДНИКА
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Лицензия №7506 от 12.08.2020. Смотреть все наши документы.
ВЫДАЁМ
ДОКУМЕНТЫ
УСТАНОВЛЕННОГО ГОСУДАРСТВОМ ОБРАЗЦА
Данные о документах о квалификации заносим в ФИС ФРДО (Федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении).
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