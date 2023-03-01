1. Помощь в регистрации и ведении Личного кабинета на портале НМФО Росминздрава
2. Формирование 5-летнего образовательного цикла
• Подбираем программы повышения квалификации и Интерактивные модули (ИМ): вебинары, конференций, очные мероприятия. • Профессионально формируем ваш 5-летний цикл обучения исходя из вашего уровня квалификации, целей и задач, а также с учетом тонкостей профстандартов и наших специальных знаний.
3. Полное сопровождение обучения "все включено"
• Полное сопровождение обучения программам повышения квалификации и участия в Интерактивных модулях с начислением ЗЕТ. • Выдаём удостоверение установленного государством образца.
Бесплатно проконсультируем по всем вопросам аккредитации
Гарантированный выход на аккредитацию и экономия вашего времени. Выберите подходящий вам пакет набора баллов или отдельную услугу. Не нашли подходящий вариант? Оставьте заявку и мы предложим лучшее решение
Заполните поля ниже. После отправки данных с вами свяжется специалист
НАШИ СЛУШАТЕЛИБЛАГОДАРЯТ НАС
Здравствуйте! Хотела сказать большое спасибо за сопровождение 50 зет, и отдельное спасибо Юлии, которая помогла разобраться с сайтом нмо и набрать баллы, теперь спокойна за закрытый год, самое главное могу спокойно работать 😅 На следующий год приду к вам снова, думаю даже возьму сразу до конца 2024 года, чтобы быть спокойной за аккредитацию
Добрый день! В силу своей занятости, обратилась за помощью в наборе баллов в проект Доступное НМФО. Менеджер Дарья все подробно объяснила, подобрала оптимальный пакет с учетом моей ситуации на 50 баллов ЗЕТ. Мне сформировали интересную траекторию обучения, подробно разложили все по полочкам и теперь я могу не волноваться о наборе баллов. Обязательно буду рекомендовать вас коллегам!
Иванова Галина Петровна
врач эпидемиолог
Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам вашей организации! Мне не хватало времени набрать в этом году 14 баллов и обратившись к вам я не пожалела, что взяла услугу «Копилка». Все понятно и доступно объяснили и вот баллы уже начислены! Со спокойной душой могу работать и не волноваться, что мне не хватает баллов!
Рамзанова Ираида
Мне в академии РАДО посоветовали обратиться сюда, за помощью в наборе баллов. Сначала я сомневалась, но решила рискнуть и не прогадала. Ребята качественно и вовремя сделали свою работу! Баллы уже у меня и я жду момента когда начнется аккредитация, чтобы пройти ее.
Так получилось, что я никогда не набирала баллы на портале НМФО, но в этом году у меня аккредитация и я решила обратиться с вам! Спасибо вашим грамотным сотрудникам, менеджерам за качественную консультацию и подбор оптимального решения. Спасибо!
Анжелика Марисова
Врач терапевт с 25 летним стажем
Здравствуйте!!! Это Якимова Мария, я у вас брала курс на 160 Зет, аккредитация на следующий год 🙈 Большое спасибо за помощь, возраст уже не тот, чтобы заниматься этими баллами, вы очень меня выручили, ещё раз спасибо, баллы уже начисляются и пришли документы!!!!!
Здравствуйте! Хотела бы выразить вам огромную благодарность за помощь в наборе баллов за вебинары. Самой их совсем некогда подбирать из-за работы, а вы очень подсобили с этим. Обязательно воспользуюсь этой услугой и в следующем году!
Добрый день! Это моя первая учеба по НМО и я рада что обратилась именно к вам. Меня зарегистрировали, подобрали обучение и помогли с освоением. Уже получила все документы, все на высшем уровне. Однозначно, в следующем году обращусь к вам за очередными 50 зет!
Абрамова Н.В.
Доброе утро! Сегодня зачислились последние баллы за вебинары!!! Я безумно рада, что не нужно больше думать и переживать из-за этого, ваша «копилка» очень удобная, завтра к вам придут ещё два моих коллеги, она тоже хотят с вами поработать, теперь всем советую, надеюсь такой сервис будет всегда!!!!! Спасибо ещё раз!
Здравствуйте! Это Ольга Игоревна, брала у вас 250 баллов, хочу большое сказать вашим специалистам, очень профессиональные девочки и мальчики, всегда помогут и ответят на все вопросы, а вопросов у меня много возникает, все очень доступно объясняете, баллы уже начисляются и я просто безгранично рада!!! Спасибо ВАМ 🌸
Бесплатно проконсультируем по всем вопросам аккредитации